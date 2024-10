Morra, la malattia di Bucci e le elezioni in Liguria: bufera, cosa ha dichiarato

Il dibattito politico ha raggiunto livelli inaccettabili, specialmente quando si strumentalizza la salute personale. Giorgia Meloni, su X, sottolinea che la malattia di una persona non dovrebbe essere usata per attaccare un avversario politico, facendo riferimento a Nicola Morra, ex senatore del M5S, senza nominarlo direttamente. Morra ha criticato un articolo apparso sul Foglio, in cui gli venivano attribuite dichiarazioni della sua intervista, in particolare riguardo al sindaco di Genova, Marco Bucci, malato di tumore. Morra si difende, dichiarando che le sue parole sono state fraintese e che lui non ha alcuna avversione nei confronti dei malati oncologici.

Meloni, dal canto suo, esprime il suo sostegno a Bucci, affermando che la malattia non diminuisce le sue capacità come amministratore e che, se eletto, guiderà la Liguria con passione e determinazione. Le reazioni alle affermazioni di Morra non si sono fatte attendere. Le sorelle di Jole Santelli, ex presidente della regione Calabria, invitano Morra a concentrarsi su questioni più rilevanti e denunciano la sua mancanza di sensibilità nei confronti dei malati oncologici. Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, definisce le parole di Morra come offensive e lesive, non solo per Bucci, ma per tutti i pazienti oncologici, evidenziando che chi affronta una malattia non è un cittadino di serie B.

Anche Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, critica Morra, affermando che è immorale paragonare situazioni così diverse tra loro e che Bucci ha sempre mantenuto un rapporto trasparente con i cittadini riguardo alla sua malattia. Ronzulli ribadisce che Bucci sta affrontando la sua condizione con professionalità e che questa non influisce sulla sua campagna elettorale o sulla sua futura leadership. La politicizzazione della malattia e l’uso di fatti personali a fini elettorali sono ritenuti indegni dagli esponenti del centrodestra, che auspicano invece un dibattito più rispettoso e focalizzato sui problemi reali del territorio. In conclusione, l’atteggiamento di Morra è visto come un tentativo vile di utilizzare la malattia per manovre politiche, portando i liguri a sostenere Bucci con maggiore determinazione.