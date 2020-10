“Non posso che plaudire all’iniziativa, mi stupisce anzi l’unanimità dei gruppi politici che solitamente non si riscontra. Evidentemente è un tema che unifica. E’ un’ottima notizia questa”. Lo dice all’AdnKronos Carlo Parolisi, ex agente del Sisde, commentando l’azione degli eurodeputati italiani che oggi hanno votato tutti un emendamento in cui si ricorda a Managua, capitale del Nicaragua, la richiesta di procedere d’urgenza all’estradizione dell’ex brigatista rosso Alessio Casimirri. Il latitante, ha fatto parte del commando che uccise Aldo Moro e la sua scorta: deve scontare una condanna a sei ergastoli e da oramai da 38 anni vive in Nicaragua, dove lavora come ristoratore.

