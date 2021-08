Vittorio Sgarbi ci ha regalato uno dei suoi show nell’ultima puntata di Morning News su Canale 5. La miccia si è accesa dopo le parole della virologa Maria Rita Gismondo: “Il green pass è pericoloso e dannoso, è interpretato come un liberi tutti. Un positivo vaccinato e uno non vaccinato hanno esattamente la stessa carica virale e questo significa che la possibilità di diffondere il virus è assolutamente uguale. Sotto quest’aspetto il green pass non ha alcuna utilità perché non distingue un vaccinato da un non vaccinato“.

Il famoso critico d’arte ha dichiarato di essere perfettamente d’accordo con la virologa, ma è stato ripreso da Andrea Romano: “Lui dice che è favorevole al vaccino? Ma io ricordo che sosteneva che il Covid non esistesse“.

La furia di Vittorio Sgarbi a Morning News.

Sgarbi dopo le parole di Romano è sbottato arrivando agli insulti (qui il video dal minuto 26:00).

“Mai detto, mai detto, mai detto. Imbecille, ma cosa cavolo dici. Ti faccio tacere co***one. Non ti permettere, non è vero quello che dici. Dicevo che erano sbagliate le misure prese da Conte. Ho contrastato l’operato dell’ex premier, quando pretendeva di impedire alle persone di andare al mare o in bicicletta all’aperto. Ora ti faccio tacere, co***one! bugiardo, bugiardo, bugiardo! Non ho mai negato il Covid, ho negato che Romano usasse il cervello o ce lo avesse”.

#MorningNews # Sgarbi:* non ho mai negato il covid , ho negato che #Romano usasse il cervello* che dire : pic.twitter.com/fC6H7MLI4q — telemaco57 (@telemaco57) August 10, 2021