Morning News ha ospitato in collegamento Guido Bertolaso che ha commentato l’imminente ritorno in zona gialla della Sicilia a causa dell’alto numero di ricoveri causati dal Covid negli ospedali. La regione, bisogna sottolineare, è il fanalino di coda dei vaccini e là la media degli immunizzati è la minore dell’intero stivale.

“La vaccinazione è su base volontaria ma in Sicilia c’è ancora una resistenza a vaccinarsi che non si riesce a vincere nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Oggi forse i siciliani capiranno che diventando gialli, non cinesi, gialli da un punto di vista epidemiologico e purtroppo di un altro colore fra qualche settimana…”.

Una battuta che può essere considerata razzista e che è stata accolta dalla conduttrice Simona Branchetti con un sorriso smorzato mosso dall’imbarazzo.

Morning News, battuta razzista di Guido Bertolaso: Simona Branchetti sorride imbarazzata, il video

Al di là delle battute però il programma Morning News ha convinto il pubblico e non a caso è stato allungato di altre due settimane, facendo così slittare il ritorno di Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Federica Panicucci slitta di due settimane, ecco perché

Il ritorno in tv di Federica Panicucci, fissato per il prossimo 6 di settembre, è slittato a sorpresa di due settimane. Ad annunciarlo è stato la scorsa settimana Giuseppe Candela con una news flash su Dagospia, dove ha pure ironizzato: “Come avrà reagito?“.

Una decisione dettata non per penalizzare la conduttrice, quanto più per premiare la giornalista Simona Branchetti che con l’esperimento di informazione Morning News ha fatto breccia nel cuore degli italiani ottenendo sempre ottimi ascolti. Il tutto (pare) a costo zero.

CANDELA FLASH! – MATTINO BOLLENTE A CANALE 5. MORNING NEWS, L’ESPERIMENTO A COSTO ZERO CONDOTTO DA SIMONA BRANCHETTI, FUNZIONA E VIENE PREMIATO: LA TRASMISSIONE SI ALLUNGHERA’ DI DUE SETTIMANE FACENDO SLITTARE, A SORPRESA, MATTINO 5 AL 20 SETTEMBRE. COME AVRANNO REAGITO ALLA NOTIZIA I CONDUTTORI FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI?

Simona Branchetti, essendo una giornalista stipendiata da Mediaset, avrebbe infatti un cachet decisamente inferiore rispetto ad una come Federica Panicucci, conduttrice affermata in onda da decenni.