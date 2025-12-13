6.8 C
Mormile lancia il nuovo singolo

Da stranotizie
Il nuovo singolo di Mormile, “In abito da sera”, è in rotazione radiofonica. Il brano è estratto dall’album d’esordio “Miracoli, Catrame” per l’etichetta FDAM, distribuito da Altafonte. “In abito da sera” è un brano di stampo discofunk elettronico, che si presenta come il naturale prolungamento narrativo e sonoro della prima traccia dell’album.

La canzone ha un impatto deciso, con un effetto potenziato da un imponente e incalzante stacco di batteria. La composizione è volutamente destrutturata e senza schema, sviluppandosi attraverso scene surrealiste bagnate da brillanti synth e cori. Questo brano funge da vero e proprio “manifesto” dell’album e anticipazione, poiché racchiude in sé l’esperienza eclettica e la varietà sonora che si dispiega all’interno del disco.

Il videoclip di “In abito da sera” è una ripresa in scena unica in cui il protagonista incenerisce, sotto la pioggia, fogli contenenti testi delle proprie canzoni e appunti. L’intero girato è poi montato in slow motion e in reverse, ottenendo un effetto visivo estremamente suggestivo e coerente con la vena surrealista del brano.

L’album “Miracoli, Catrame” è un progetto che raccoglie brani già noti come “Un po’ retrò”, “Fried chicken” e “Comiche annate cosmiche”, insieme a nuove scritture che condividono tematiche e sound precisi. Il disco è un viaggio attraverso il rapporto con sé stessi come filtro di visione del mondo esterno, esplorando immagini, simbolismi e personaggi che riflettono l’autore. I nove brani che compongono il disco sono caratterizzati da un sound vivido e colorato, che varia dal funk all’elettronica, creando un linguaggio sonoro personale e coerente.

