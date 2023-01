Moribondo e sottopeso, i dottori lo danno per spacciato: lui non si arrende

Il pitbull sorprende tutti i medici, lo davano per spacciato ma lui con tutte le sue forze non si arrende. Una forza di volontà che ha fatto il giro del web.

La violenza sugli animali è più comune di quanto si pensi, ci sono regioni dove purtroppo è più diffusa e regioni dove invece meno. Per fortuna a prestare soccorso a questi poveri animali ci sono le numerosi associazioni e organizzazioni che ogni giorno si impegnano per loro per loro e il loro benessere. Un chiaro esempio è Truman, un pitbull dolcissimo che ha passato l’inferno.

Il pitbull non si arrende, nonostante fosse dato per spacciato

Truman è un pitbull soccorso in Alabama (Stati Uniti), uno degli stati dove la violenza sugli animali è più diffusa. I veterinari avevano dato al dolce pitbull solo un’ora di vita a causa dei maltrattamenti subiti e alle sue condizioni. Nonostante questo, ha superato le aspettative di tutti, poiché la sua voglia di vivere era infinita.

L’animale si è ritrovato sul confine che divide la vita e la morte ed è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta per la sua forza e determinazione. Truman è stato maltrattato per molto tempo ed è stato trovato legato a grandi catene ad un palo, dove non gli veniva fornito cibo da molto tempo. Con le ultime forze rimastogli, ha deciso di non abbandonare quella vita e di continuare a lottare.

Con le sue ultime forze, infatti, è riuscito a liberarsi da quelle catene per cercare aiuto. Aiuto che gli è stato fornito appena in tempo, dopo essere stato notato dai compaesani è stato portato presso la clinica veterinaria più vicina. All’inizio non c’erano speranze: il cucciolo pesava solamente 19 kg e un pitbull di tre anni come lui, doveva pesarne almeno 35. Il cane è stato identificato grazie al microchip.

Il cucciolo con il tempo si è ripreso, ma è stato un percorso lungo e difficile. Tuttavia è riuscito a sopravvivere e deve ringraziare solo se stesso. Nonostante le sue condizioni drammatiche, ha stupido tutti e regalato gioia ai veterinari che si stavano prendendo cura di lui. Il tempo ha guarito non solo le ferite fisiche di Truman, ma anche quelle del cuore perché è riuscito anche a trovare la sua casa per sempre.