Morgenstern Accappatoio Uomo Cappuccio Cotone Spugna Velluto Lungo

Ritratto dell’azienda Morgenstern

Abbiamo fondato la nostra azienda familiare europea nel 1995 come marchio di tessuti della migliore qualità.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 38.39 x 27.19 x 10.6 cm; 1.24 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 marzo 2020

ASIN ‏ : ‎ B086GXYNXF

Riferimento produttore ‏ : ‎ Morgenstern 5740-01-02

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Taglia normale S: lunghezza schiena 121 cm; lunghezza braccia 60 cm; circonferenza torace 112 cm.

100% Cotone

Chiusura: Cintura

Lavare in lavatrice

Cappuccio, 2 tasche, scomparto extra con zip per piccoli oggetti, ganci per appendere.

Testato per sostanze nocive – STANDARD 100 OEKO-TEX

IDEALE: benessere, sauna, bagno, docce, nuoto, spa, casa, spiaggia, relax.

59,95€