Morgenstern Accappatoio Donna Cappuccio 100 % Cotone Spugna Velluto Lungo

Dal marchio

Per le donne

Per uomini

Per i bambini

Ritratto dell’azienda Morgenstern

Abbiamo fondato la nostra azienda familiare europea nel 1995 come marchio di tessuti della migliore qualità.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35.79 x 28.19 x 10.19 cm; 1.16 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 novembre 2018

Produttore ‏ : ‎ Morgenstern

ASIN ‏ : ‎ B07JL8JKV7

Riferimento produttore ‏ : ‎ Morgenstern 5744-18-01

Categoria ‏ : ‎ Donna

VESTIBILITÀ: Confortevole, vestibilità sciolta per le donne. Lunghezza del polpaccio. La taglia XS corrisponde approssimativamente alla 40 lunghezza della schiena 120 cm; lunghezza delle maniche 56 cm; misura del busto 98 cm.

100% Cotone

Chiusura: Cintura

Lavare in lavatrice

CAPPUCCIO: Il caldo cappuccio di questa veste da bagno protegge la testa bagnata dai colpi di freddo e la mantiene piacevolmente al caldo durante il relax nella spa.

TASCA INTERNA: Il davanti di questo Accappatoio presenta due tasche spaziose. Una delle tasche è dotata di scomparto segreto con zip. Ideale per riporre ad esempio la chiave della cabina o la scheda della stanza.

ASSENZA DI SOSTANZE TOSSICHE GARANTITA: il nostro Accappatoio è stato testato per le sostanze nocive secondo lo standard 100 by Oeko-Tex. Ciò fa bene sia all’ambiente che alla salute.

59,95€