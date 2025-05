Morgan Wallen fa la storia: primo album country al #1 UK

Morgan Wallen ha raggiunto un importante traguardo con il suo album “I’m The Problem”, che debuta al numero 1 nella classifica UK, diventando il primo disco country di un artista maschile a conquistare questa posizione. Questo successo testimonia una crescita notevole della sua popolarità, considerando che due anni fa aveva esordito al 40° posto con “One Thing At A Time”.

Al quarto posto si posizionano i The Sherlocks con “Everything Must Make Sense!”, che replica il miglior risultato della loro carriera, mentre al quinto rimane stabile “Even In Arcadia” degli Sleep Token. Peter Doherty festeggia il suo miglior piazzamento da solista con “Felt Better Alive”, settimo in classifica. Un classico ritorna in Top 10: “Brothers in Arms” dei Dire Straits si posiziona all’ottavo grazie a un’edizione deluxe per il 40° anniversario dell’album, che ha passato 272 settimane in classifica dal 1985.

Tra i segnali di vitalità, il tributo postumo “Avicii Forever” si colloca al 20°, mentre Hozier torna alla 21 con l’edizione decennale del suo debutto. I Linkin Park rientrano alla 23 con “From Zero”, arricchito da inediti e live. Debutto più timido per “Funny Little Fears”, il primo lavoro solista di Damiano David, che entra solo alla sessantottesima posizione.

In ambito singoli, Alex Warren conquista per la decima settimana consecutiva la vetta con “Ordinary”, avvicinandosi al record di undici settimane di Ed Sheeran. Warren ha anche rilasciato un nuovo singolo, “Bloodline”. Skye Newman si distingue come la prima artista britannica in dieci anni a posizionare due brani nella Top 20 simultaneamente.

Infine, nella classifica dei vinili, Peter Doherty guida con “Felt Better Alive”, riflettendo il suo seguito duraturo.

Fonte: www.newsic.it