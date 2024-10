Morgan: Una lotta contro le dipendenze

Asia Argento si è presentata negli studi di Verissimo per una sincera conversazione con Silvia Toffanin, in cui ha parlato della sua rinascita e del rapporto con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou. L’attrice ha evidenziato i gravi problemi di dipendenza di Morgan e ha espresso la convinzione che toccare il fondo potesse essere la cura migliore per lui. Ha raccontato di contare quotidianamente i suoi giorni di sobrietà, sottolineando che ogni giorno è un miracolo, dato che molte persone che conosceva non sono più in vita a causa delle dipendenze.

Argento ha spiegato che, nonostante le tentazioni, non ha una vera ossessione per l’alcol, ma ha riconosciuto di avere ricadute emotive legate a paura e rabbia. Ha espresso il desiderio di trovare pace nell’amore e nella possibilità di essere nonna, affermando di non avere paura di invecchiare e che non tornerebbe mai indietro ai suoi vent’anni.

Parlando di Morgan, ha rivelato che quando si sono conosciuti erano giovani e innamorati, ma nel corso degli anni lui ha sviluppato una “maschera” per proteggersi. Riguardo alle accuse di stalking nei confronti di Morgan, ha affermato di non avere informazioni dettagliate, ma ha menzionato che lui era ossessionato da un’altra donna e che, se avesse realmente commesso un reato, ciò sarebbe inaccettabile.

Asia ha riflettuto anche sul ruolo di Morgan come padre, sottolineando che, durante la crescita di Anna Lou, lui era spesso assente. Ha dovuto giustificare la sua mancanza per decenni e ha ricordato che, nonostante i suoi rimpianti per il passato, è orgogliosa dei suoi figli. Ha descritto Anna Lou come una persona dal cuore grande, capace di perdonare e continuare ad amare Morgan, nonostante tutto.

Infine, Argento ha espresso la speranza che Morgan possa tornare a essere la persona che era una volta, osservando che le sue esperienze in tv non gli hanno giovato nel confrontarsi con i suoi problemi. Ha concluso con un pensiero profondo sul ruolo dei genitori, affermando che dovremmo noi salvare i bambini, non viceversa.