Dopo Pamela Prati, ieri sera è toccato a Morgan finire sotto le grinfie della ferocissima Francesca Fagnani. Il cantautore ha rilasciato un’intervista davvero interessante nel programma televisivo Belve ed ha svelato se ha mai avuto esperienze con altri uomini. L’ex giudice di X Factor ha cercato di svicolare la domanda della conduttrice ed ha risposto in maniera molto particolare, citando anche una frase che ormai è un marchio di fabbrica di Alex Belli. Morgan ha confessato di essersi ‘innamorato artisticamente’ di altri uomini.

“Se di me si innamorano più maschi o femmine? Direi gli esseri umani dai. Se io mi sono mai innamorato di un uomo? Certo, artisticamente sì, un amore artistico. Però no, non ho mai avuto esperienze omosessuali. Cioè nel senso che, no, non posso dirlo. Quindi sì? Cosa vuol dire esperienze omosessuali? Cosa intende lei? Io sono stato con uomini meravigliosi, sto ancora con uomini, non sono stato, ma ci sto. Se nel privato sono stato con maschi? Ma in che senso? L’uomo e la donna sono esseri umani, a me interessa l’intelletto, in questa parola c’è ‘letto’, ha capito adesso? Vede che comunque tutto torna. Io non dico altro, non mi mettete altre parole in bocca. Mi hanno insegnato che bisogna sempre negare e così faccio”.