Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un flirt circa dieci anni fa e la notizia è tornata a galla grazie ad uno scambio di battute che i due hanno fatto durante la prima puntata di Ballando con le Stelle.

Pronto al giudizio dopo la coreografia, Morgan – al momento di Selvaggia Lucarelli – ha sbottato: “Ecco che arriva la cattiveria!“. “Io cattiva? Io? Proprio Io?” – ha ironicamente risposto la giornalista – “Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e la cattiva sarei io?”.

Aggiungendo poi ai suoi colleghi giudici: “Non sapete cosa rischiate nel continuare ad innaffiare l’ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. State buoni miei colleghi, state tranquilli con i complimenti“.

Questa settimana il musicista è stato intervistato dal settimanale Chi, dove ha confermato la versione di Selvaggia.

“Perché non ho ritelefonato a Selvaggia? Perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker [si riferisce ad una sua ex che lo ha accusato di stalking, ndr], perché Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: ripeto, il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”.