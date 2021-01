Lo scorso 17 dicembre in occasione della puntata speciale su Sanremo Giovani in cui Amadeus ha annunciato i finalisti ed i nomi dei Big in gara, Morgan – scoperto di non essere stato ammesso alla kermesse canora – ha sclerato contro il conduttore pubblicando online alcuni messaggi privati che si era scambiato con lui.

Un siparietto che lo stesso Amadeus ha così commentato in diretta televisiva:

“Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi. Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti”.

Morgan contro Amadeus, il nuovo attacco del 2021

A distanza di circa un mese il cantante, intervistato da Ernesto Assante su La Repubblica, è tornato ad attaccare Amadeus, svelando quale sarebbe stato secondo lui lo sgambetto ricevuto.

“Amadeus mi ha chiesto di andare e poi non mi ha voluto. Non è che io avessi voglia di andarci ma Amadeus mi ha chiesto di partecipare alla gara, io ci ho pensato su e poi ho detto di sì. Avevo fatto Amasanremo, ho anche rinunciato alla mia candidatura a sindaco di Milano, che era un’idea divertente ma poteva diventare una cosa seria, perché sennò non avrei potuto partecipare. Ho scritto le canzoni e gliele ho mandate e poi mi è stato fatto uno sgambetto, che non merito. Amadeus non solo non ha scelto la canzone ma ha pensato che sarebbe stato bello vedermi in giuria nell’ultima puntata del programma mentre ascoltavo lui che diceva che non aveva scelto me e aveva scelto Bugo. Un brutto tiro, che bisogno c’era? Da lui mi aspettavo cose diverse, mi aveva visto lavorare, se non gli piacevo bastava non chiedermi di partecipare”.

Morgan show come sempre.