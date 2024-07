Al contrario di Angelica Schiatti che ha mantenuto la via del silenzio, Morgan – seppur senza fare mai il suo nome – ha commentato dichiarandosi perseguitato dai media.

“Non ho commesso nulla di pericoloso nei confronti di questa persona, sta facendo tutto questo per farsi pubblicità: è in cerca di successo. Io sono una vittima di questa cosa, mi sta costruendo come mostro, sono io ad essere perseguitato! Cosa vuole questa gente da me? Lei voleva farsi notare stando puntualmente con un cantante. Ma guarda che strano, ma non vi sembra assurdo?”.

Morgan ha poi aggiunto: “Stavo per lasciare la madre di mia figlia che era incinta per lei“.

Morgan: “Sono io la vittima di questa storia, sono perseguitato”

Su Instagram il musicista ha così scritto:

“E’ da tre giorni che ascolto in silenzio insulti e cose false, sono violentato nella mia dignità civile e messo all’indice, ma vi ricordo che io non ho un divieto di parola oltre a non avere misure restrittive di alcun tipo in quanto non ci sono mai stati elementi che giustificherebbero l’applicazione di una misura. Non lo dico lo dicono i magistrati. Siccome i processi si fanno nelle aule io che nella vita faccio il cantautore sono libero di poter raccontare la mia vita in musica”.

Il commento degli avvocati di Morgan

“Nessun altro tipo di reato (come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social di “revenge p0rn” o “maltrattamenti”) è contestato al sig. Castoldi e tantomeno asserite condotte successive al settembre ’21. È evidente che, in un momento in cui non è successo nulla da un punto di vista sia fattuale che processuale, l’obiettivo della recente onda mediatica è oggi il Giudice del processo, “reo” di avere fissato una udienza per verificare la possibilità prevista dalla legge di trovare un accordo tra le parti rispetto a reati procedibili a querela di parte”.