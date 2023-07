Morgan si espone sulla faida Meneguzzi vs J Ax e Fedez: “Ecco chi ha ragione”

Qualche giorno fa Paolo Meneguzzi ha criticato una parte dell’attuale scena musicale italiana, nello specifico Fedez e J-Ax e adesso sulla catfight è intervenuto anche Morgan. Il cantante di Verofalso ha dichiarato a Mow Mag che vedere persone tatuate che salgono sul palco a cantare Disco Paradise gli fa tristezza. J-Ax su Instagram ha replicato dando al collega della copia Wish di Tiziano Ferro. Meneguzzi però non è rimasto in silenzio ed ha risposto con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Morgan si espone sulle osservazioni di Paolo Meneguzzi.

Intervistato da Giulia Sorrentino per Mow Mag, ora anche Morgan ha detto la sua. Secondo Marco Castoldi, Paolo Meneguzzi ha ragione. Il celebre cantautore ha anche dichiarato che ‘musica leggera’ non dovrebbe essere sinonimo di musica pop, visto che quest’ultima è un’importantissima forma d’arte che sperimenta, inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione.

“La polemica inaspettata fra Paolo Meneguzzi e J-Ax? Ha perfettamente ragione Paolo Meneguzzi, perché il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo “musica leggera”, ma abbiamo inventato una definizione che non c’è nel mondo, quando in realtà il concetto di “musica leggera” io lo userei per definire “il pop è scadente”. In pratica la musica leggera si può tradurre in “voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali”, quindi ne imita la patina, l’esteriorità, ma non certo l’essenza artistica. Il pop è la musica moderna più alta che ci sia. È proprio la rottura tra l’arte alta e l’arte bassa. Il pop sono i Beatles, per fare un esempio d’eccellenza, è David Bowie, è Franco Battiato. Il pop è la musica che sperimenta. Non è una cavolata, la “musica leggera” è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c’è”.