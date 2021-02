Morgan ha provocato i suoi fan: con 3000 like sul suo post pubblicato su Instagram arriverà un nuovo album dei Bluvertigo nel giro di due mesi.

Come sempre Morgan è capace di far parlare di sé anche con un semplice post Instagram. Il cantautore brianzolo stavolta ha lanciato una nuova sfida ai fan. Dopo aver pubblicato nelle scorse settimane tante canzoni inedite, stavolta si è superato: ha chiesto ai follower se volessero un nuovo album dei Bluvertigo, promettendo che con 3000 like sarebbe arrivato nel giro di due mesi. In precedenza con le canzoni è stato di parola. Arriverà davvero un nuovo disco della band dopo 22 anni (considerando che il numero di like minimo è stato già doppiato?).

Nuovo album dei Bluvertigo? La sfida di Morgan

Dopo 22 anni, i Bluvertigo potrebbero tornare a incidere nuova musica. La band di Morgan discograficamente è ferma a Zero del 1999. Tuttavia, la loro storia potrebbe non essere finita. Il 23 febbraio su Instagram l’artista brianzolo ha sfidato i fan promettendo in cambio un nuovo album del gruppo.

Un nuovo disco per ‘soli’ 3000 like. Ovviamente il cantautore ne ha ricevuti in pochi minuti oltre 6mila, tra cui quelli di Spotify Italia e di colleghi come Paola Iezzi. Insomma, adesso tutti si aspettano che Castoldi sia di parola. Resta da capire cosa ne pensano Andy e gli altri membri del gruppo… Di seguito il post:

I Bluertigo tornano insieme?

Al momento non ci sono notizie su una possibile reunion del gruppo. Volendosi aggrappare alla fantasia, si potrebbe sperare di poter rivedere i Bluvertigo magari a Sanremo, visto che qualche settimana fa Amadeus affermava di desiderare fortemente una reunion di un gruppo storico. Tuttavia, dopo il deteriarsi dei rapporti tra il direttore artistico e il cantautore brianzolo, sembra un’ipotesi davvero poco percorribile.

Ad ogni modo, dopo la fine della reunion che li vide protagonisti tra il 2015 e il 2016, gli altri membri della band si sono dedicati a progetti differenti. Andy ultimamente si è impegnato a rileggere il repertorio di David Bowie. Livio Magnini si è dedicato alla produzione, anche come tecnico del suono. Sergio Carnevale ha invece fatto parte della super band Milano Elettrica, insieme a Nic Chester. Marco Pancoldi, infine, ha pubblicato da poco il suo primo album solista, Beyond Jupiter. E su un ritorno dei Bluvertigo si era espresso bollandolo come non facile e nemmeno probabile.