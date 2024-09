Morgan richiede la giustizia riparativa nel processo per stalking contro Angelica Schiatti: definizione e funzionamento

Nel processo per stalking ai danni dell’ex compagna Angelica Schiatti, Morgan ha richiesto di accedere alla giustizia riparativa, un approccio innovativo che punta alla riparazione del danno piuttosto che alla punizione. Il tribunale di Lecco esaminerà la richiesta il 27 settembre. L’ex leader dei Bluvertigo e Schiatti si erano frequentati nel 2014 e ancora nel 2019, ma nel 2020 lei ha presentato denuncia per stalking, accusando anche il compagno di lei, Calcutta, di essere stato minacciato e pedinato.

Morgan ha sempre respinto le accuse, affermando di non aver mai avuto comportamenti molesti e di non avere nulla da nascondere. Ha anche espresso preoccupazioni per la sua situazione economica, evidenziando le difficoltà nel mantenere le sue figlie in seguito alle denunce. Negli ultimi tempi, tuttavia, il suo atteggiamento è stato altalenante: si è scusato pubblicamente con Schiatti, per poi attaccarla di nuovo.

La giustizia riparativa, richiesta da Morgan, è stata introdotta in Italia con la riforma Cartabia e offre un’alternativa al carcere. Permette a chi la richiede di espiare la pena attraverso attività di volontariato o altri servizi socialmente utili, enfatizzando la ricostruzione dei legami sociali rispetto alla punizione. Questo modello è incentrato sui bisogni delle vittime e sulla responsabilità dell’imputato, mirando alla riconciliazione.

Dopo l’udienza, Morgan ha avviato una diretta Instagram, dedicandosi a suonare il “Concerto in sol maggiore” di Ravel, dimostrando il suo desiderio di tornare alla musica nonostante la controversia legale. Il suo appello alla giustizia riparativa rappresenta un tentativo di risolvere la situazione senza ricorrere alla tradizionale forma punitiva della giustizia. Questo approccio potrebbe avere un impatto significativo sul suo futuro, così come sulle sue relazioni personali e professionali. Morgan resta un personaggio controverso, oscillando fra la sua identità artistica e le problematiche legali che lo coinvolgono. Il caso continuerà ad essere monitorato, con ripercussioni attese sulla sua carriera e sulla sua vita privata.