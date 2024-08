Morgan pubblica Rutta, la canzone contro Emma: come mai ce l’ha con lei

Qualche giorno fa Morgan ha annunciato sui social l’uscita di un singolo dal titolo ‘Rutta’, scritto da Emma Marrone. Oggi Marco Castoldi ha pubblicato il pezzo, ovviamente non è scritto dalla Marrone, ma cita una sua frase: “In un mondo di Morgan siate Calcutta“. Emma ha rilasciato questa dichiarazione dopo che è venuto alla luce il caso di Angelica Schiatti, ex di Castoldi, che ha denunciato il musicista per stalking, revenge p0rn e diffamazione. La ragazza ha ricevuto il sostegno di molti colleghi del mondo della musica, tra cui quello di Emma.

Marco Castoldi poche ore fa ha condiviso su Instagram il brano Rutta e nella didascalia ha taggato Federico Fashion Style (perché?!): “Rutti, Warner, rutta, Emma Marrone, quando mi odiano io rispondo con l’arte. @federico_fashion_style“.

Lady Gaga e Bruno Mars tremate, Rutta è pronta a scalare la Billboard Hot 100!

Morgan vs Emma, tutto nasce ad Amici con la sostituzione.

Non solo il sostegno ad Angelica Schiatti e la frecciatina, Emma ha fatto inviperire Castoldi anche nel 2017 ad Amici. Marco ai tempi era il coach della squadra bianca, ma dopo diverse polemiche con i ragazzi è uscito di scena e al suo posto è arrivata proprio Emma Marrone. Da quel momento c’è stato un botta e risposta a mezzo stampa tra il cantante e Maria De Filippi, con la conduttrice che ha negato categoricamente di aver cacciato l’artista e lui che ha spiegato la sua versione dei fatti.