Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha parlato di Morgan e di Sanremo: ecco le parole di apertura del responsabile numero uno del Festival.

Morgan non è un nemico per la Rai. Lo ha confermato Stefano Coletta, direttore di Rai1, in un’intervista al Corriere della Sera che apre a scenari fino a qualche giorno fa impensabili. L’artista milanese è stato subito ‘perdonato’ dalla Rai, e non si esclude un suo ritorno sulle scene nei prossimi mesi. Che possa dunque esserci spazio anche per una sua ‘ospitata’ al Festival di Sanremo?

Sanremo 2021: Morgan ospite?

La Rai chiude le porte a Morgan dopo l’affaire Sanremo Giovani e la discussione con Amadeus. Assolutamente no. Lo conferma il direttore Stefano Coletta: “Lo conosco dai tempi di Rai3, penso che abbia una sensibilità che supera ogni visione banale della vita, ma fa anche rima con un maledettismo che non è solo provocatorio“.

Morgan

Ovviamente, Coletta afferma di aver condiviso la scelta di Amadeus di escluderlo da Sanremo Giovani, perché con le sue parole Castoldi ha superato il “codice di rispetto“. Tuttavia, questo non significa che non possa esserci un futuro in Rai per lui: “Gli voglio bene e penso che viva il lavoro come una famiglia di cui ha bisogno: spero ci sia modo di fare altre cose insieme“.

Sanremo 2021 sarà più breve?

Nel corso dell’intervista, il direttore di Rai1 ha ovviamente affrontato anche l’argomento del Festival. Al momento le date del 2 e 6 marzo sembrerebbero essere confermate, con il pubblico tamponato, le giuste distanze e le vaccinazioni avviate.

Per quanto riguarda la durata delle puntate, dopo l’allargamento del cast a ben 26 artisti, ci sono invece non poche preoccupazioni. Amadeus negli scorsi giorni ha confermato che si faranno le 2 di notte, ma non oltre, eccetto che nella finale. Coletta ha voluto essere un po’ più ottimista: “Non sono due canzoni a fare la differenza, il Festival sarà più essenziale sugli ospiti e sull’intrattenimento. Magari ce la facciamo a essere un po’ più brevi“.

Di seguito il momento clou del Festival di Sanremo 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=P6T3xM4_u6I