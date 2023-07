Morgan, nuovo album a settembre: l’annuncio su Instagram

Morgan annuncia l’arrivo di un nuovo album a settembre con un post su Instagram: ci ha lavorato con Pasquale Panella.

Morgan è pronto a riprendere in mano le redini della sua carriera, in tutto e per tutto. Non solo televisione nel suo futuro. Il giudice di X Factor, tornato al suo posto per l’edizione 2023, ha infatti annunciato in questi giorni anche un ritorno discografico. Il suo nuovo album, al momento rimasto ancora senza titolo, è in arrivo nel mese di settembre. Ed è un album molto ambizioso, stando alle parole utilizzate dal cantautore in un post su Instagram: “L’album definitivo. Musica da temere“.

Morgan torna alla musica con un nuovo album

Novità importante per Morgan, che manca dal mondo della discografia da ben undici anni, se si escludono alcuni progetti decisamente particolari e fuori dal comune come L’audiolibro di Morgan e La musica seria.

Morgan

Il suo ultimo vero album era stato Italian Songbook vol. 2, pubblicato nel 2012, tre anni dopo il volume 1. Una raccolta di cover di grande valore. Per arrivare al suo ultimo album di inediti bisogna tornare ancora più indietro, al 2007, quando diede alle stampe Da A ad A. Un’altra epoca, musicalmente e televisivamente parlando. Oggi Morgan è pronto ad affrontare il nuovo mondo discografico e a farlo con un progetto destinato a far discutere.

Morgan con Pasquale Panella

A raccontare questo nuovo disco come un album decisamente ambizioso è stato lo stesso Morgan. Nel suo post su Instagram ha infatti spiegato di aver lavorato insieme a Pasquale Panella, poeta celebre soprattutto per aver lavorato con Lucio Battisti negli ultimi album della sua carriera, oltre che per aver firmato i testi di grandi successi come Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta, o Blu di Zucchero.

Per poter conoscere altri dettagli sul nuovo album dovremo però aspettare ancora qualche giorno. Nel frattempo Morgan ha tenuto a far salire l’hype con queste parole: “L’album del decennio. Morgan/Panella. L’album definitivo. Musica da temere. Canzoni per i coraggiosi. Genere sconveniente. Siatene turbati“.

Di seguito il post su Instagram che ha accompagnato il grande annuncio del cantautore brianzolo, giudice di X Factor: