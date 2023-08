Morgan, lite col pubblico a Selinunte: "Andate a vedere Fedez" – Video

Insulti e offese al pubblico. Tensione tra Morgan e gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo ‘Battiato – Segnali di vita e arte’ a Selinunte nella serata di ieri, sabato 26 agosto. I video pubblicati sui social da alcuni spettatori mostrano un ‘monologo’ dell’artista, che si rivolge stizzito alla platea. “Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi… La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio…. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c… Frocio di m….”, dice Morgan. Non è chiaro il motivo dell’ira dell’artista. “E’ bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi”, aggiunge. Dalla platea si alza il grido ‘Smettila!’. “Siete bifolchi, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, rispettate quello che state vedendo. E’ arte, non la vedrete da un’altra parte…”, prosegue Morgan.

“Il Festival della Bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan durante lo spettacolo al Parco archeologico di Selinunte, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori. La direzione del Festival ha fatto il possibile per gestire la situazione critica nel rispetto del pubblico e garantire la prosecuzione dello spettacolo”, si legge in una nota del Festival della Bellezza, nell’ambito del quale ieri sera si è svolto lo spettacolo di Morgan.