Morgan, l’ex veejay di MTV lo difende: “Ha ragione!”

Le frasi pronunciate da Morgan al pubblico durante la sua esibizione al Parco Archeologico di Selinunte ha scatenato un polverone e tutti si sono scagliati contro di lui. Anzi, quasi tutti. Dato che Enrico Silvestrin, storico ex veejay di MTV, gli ha dato ragione.

“Scrivere ‘Morgan sbrocca’ per me è il primo problema. Come a voler dare una connotazione da clickbait, da ennesimo sfogo del personaggio. Invece va inserito in tutt’altro contesto e preso con maggiori pinze”. Ha dichiarato Enrico Silvestrin, come riportato da TvBlog. “La cosa interessante è che tu vieni a criticare me che ti sto dando qualcosa, in un mondo dove c’è il mainstream che non ti dà nulla, con personaggi senza arte né parte, senza valenza artistica che solo questo tipo di società può considerare artisti. Lui dice: ‘State zitti con gli altri, mentre rompete le pall3 a me che sono qui a darvi qualcosa che non rivedrete’. Ha perfettamente ragione”.