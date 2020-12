Morgan stasera avrebbe dovuto essere uno dei giurati di Sanremo Giovani, ma a seguito della sua reazione poco pacata per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021, pare che sia stato fatto fuori dalla giuria.

Il cantautore poco fa è sbottato su Instagram ed ha puntato il dito contro Amadeus. Secondo Morgan qualcuno gli avrebbe impedito di fare il tampone che serve per accedere sul set di Sanremo Giovani.

“Dove giunto per lavoro e non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale??

Non sia mai , non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi, allora me lo dica in fretta che io lo farei venire. Già da questa cameretta e facciam vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà. Chi è la persona corretta e quali sono i farabutti. Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare facendo finta di avere ragione”.