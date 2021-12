Onestamente non credevo che Morgan sarebbe arrivato in finale a Ballando con le Stelle (pensavo ad un’uscita di scena choc dopo 2/3 puntate) e invece il cantautore mi ha stupito. Ieri sera Marco Castoldi è arrivato al terzo posto e dopo la sua eliminazione è sbottato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

“Faccio i miei complimenti ad Arisa perché il tema è che lei è stata molto forte in tutto il percorso. Però non era questo quello di cui volevo parlare. Ti ringrazio Ari, perché tu ci capisci, contrariamente a due soggetti di questa giuria strana. Perché secondo me… lasciatemi parlare, posso dire una cosa soltanto? Io ho fatto tanti esami nella mia vita, all’università, poi al conservatorio. Due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati, sì certo che è verissimo. E lo dico perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare e non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe invece stare qui.

Non ci capite nulla, zero proprio e siete anti artistici. Inutile che fate le faccette. Milly te lo dico con estrema calma. Questo è stato un bel percorso e adoro dire queste cose alla Lucarelli. Non dovevo l’ora di ammutolire Selvaggia e tutta Italia mi ama per questo. Se fosse stato per loro io non avrei potuto fare delle opere d’arte. Grazie invece ad altri invece che amano l’arte ho potuto fare”.