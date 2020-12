Dopo l’esclusione dal cast di Sanremo 2021, Morgan è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani: ecco il comunicato della Rai e la minaccia del cantautore.

Dopo il ‘che succede?’ del Festival di Sanremo 2020, Morgan ruba la scena anche nella finale di Sanremo Giovani. Il cantautore brianzolo, escluso da Sanremo 2021, nella giornata di ieri ha attaccato duramente Amadeus e la commissione artistica. Per tutta risposta, oggi il direttore artistico ha scelto di estrometterlo dalla giuria di Sanremo Giovani, mandando l’artista su tutte le furie. E arrivano le minacce…

La Rai esclude Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani

Nei primi minuti della finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha letto il seguente comunicato: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi, in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalal Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati“.

Morgan

Morgan minaccia di fare irruzione a Sanremo Giovani

Dopo l’esclusione, il cantautore ha annunciato sui social la volontà della Rai di non farlo entrare in studio, secondo lui per paura che possa smascherare la loro “dittatura ben poco musicale“. Addirittura l’artista afferma che gli è stato impedito di fare il tampone, così hanno un motivo valido per vietagli l’accesso.

Non pago, l’ex Bluvertigo ha pubblicato gli screen di alcuni messaggi con Amadeus, in cui lo ha accusato di essere un codardo per come si è comportato. E addirittura ha minacciato di fare irruzione durante il programma. Insomma, la situazione è incandescente, e la sensazione è che non sia finita qui… Di seguito gli screen condivisi da Morgan: