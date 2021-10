Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un flirt circa dieci anni fa e la notizia è tornata in prima pagina oggi grazie ad uno scambio di battute che i due ieri sera si sono fatti in diretta a Ballando con le Stelle.

Pronto al giudizio dopo la coreografia, Morgan – al momento di Selvaggia Lucarelli – ha sbottato: “Ecco che arriva la cattiveria!“. “Io cattiva? Io? Proprio Io?” – ha ironicamente risposto la giornalista – “Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e la cattiva sarei io?”

Aggiungendo poi ai suoi colleghi giudici: “Non sapete cosa rischiate nel continuare ad innaffiare l’ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. State buoni miei colleghi, state tranquilli con i complimenti“.

“Io credo che Ballando per te e per quello che sto vedendo potrebbe essere una sorta di Green Pass per il mondo dello spettacolo” – ha continuato la Lucarelli rivolgendosi al musicista – “Perché tu hai combinato un sacco di casini in giro e secondo me potresti farti perdonare tutto con Ballando. Hai l’atteggiamento giusto, balli bene – e questa è una sorpresa perché non ce l’aspettavamo – e secondo me se tu riesci a non esternare quella che è una tua sindrome, ovvero quella dell’essere rancoroso del beneficato, cioè tu tendi in qualche modo a provare del rancore ingiustificato per le persone che ti fanno del bene. Devi esserne grato di questa opportunità”.