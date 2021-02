Una tabella fake apparsa su Wikipedia ha regalato ai fan la speranza di un nuovo duetto di Bugo e Morgan a Sanremo nel 2021. Si tratta però di una bufala.

T’immagini Morgan e Bugo a Sanremo 2021 insieme sul palco, a più di un anno dal celeberrimo “Che succede?“. Sembrerebbe un sogno, e forse è destinato a rimanere tale. Eppure per qualche ora c’è chi ci ha creduto davvero! Tutta ‘colpa’ di una tabella apparsa su Wikipedia, una lista in cui apparivano le cover scelte dai protagonisti di Sanremo 2021 per la terza serata e i rispettivi featuring. Una tabella che si è rivelata però un fake, diventando contestualmente virale sul web!

Bugo e Morgan a Sanremo 2021? La fake news fa sognare i fan

L’immagine è stata immortalata da Bufale.net prima della rimozione da parte di Wikipedia. Nella lista si può vedere chiaramente Bugo in duetto con Morgan sulle note di Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo.

Morgan

Una scelta davvero ironica, considerando che già lo scorso anno i due duettarono su un brano di Sergio Endrigo, Canzone per te. L’artista istriano è infatti uno dei più amati da Morgan e dallo stesso Bugo. Ma fu proprio quell’interpretazione del giovedì sera la goccia che fece traboccare il vaso tra i due, portando alla performance del venerdì con Morgan che aprì il brano con l’ormai celebre: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…“. Rivediamo il video, per non dimenticare:

https://www.youtube.com/watch?v=P6T3xM4_u6I

Bugo e Morgan insieme? No, ma forse c’è Pierdavide Carone

La notiza non è stata smentita né confermata da Amadeus e dagli organizzatori, ma sembra che si tratti di una lista totalmente fake news, Di speranze di rivedere Morgan e Bugo insieme ce ne sono davvero pochissime. Tra l’altro, in un’altra lista appare accanto al nome di Bugo quello dell’ex Amici Pierdavide Carone.

Ad ogni modo, i fan continuano a sperare in una reunion a sorpresa sul palco dell’Ariston tra Morgan e Bugo, una riappacificazione che, a più di un anno di distanza dalla lite più amata dai social. Sarebbe una sorta di rito per un ritorno alla normalità, visto che il Bugo-gate fu l’ultimo grande evento mediatico prima dello scoppio della pandemia.