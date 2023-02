Morgan distrugge Mengoni e il suo pezzo di Sanremo: “Non è una canzone!”

Marco Mengoni ha iniziato la sua carriera di cantante nel 2009 durante la terza edizione di X Factor con Morgan come coach, che da subito ha speso parole bellissime sul giovane. Le cose però cambiano e negli ultimi anni Marco Castoldi non ha risparmiato giudizi taglienti sulle scelte del suo ex pupillo. Mentre su Rai Uno andavano in onda le prime serate del Festival di Sanremo 2023, Morgan e altri esperti di musica in diretta su YouTube commentavano i big in gara. Il leader dei Bluvertigo c’è andato giù pesante e ha distrutto Due Vite.

“Perché credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni. La Donna Cannone, ma anche Perdere l’Amore, che non è un capolavoro, sono canzoni. Qui invece non siamo nell’ambito della canzone. Siamo nell’ambito del tentativo. Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone. Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque.

Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso è Mengoni e ha una bella voce. Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono.

Supereroi di Mr rai? La canzone è a dir poco retorica. Forse è troppo dire che è retorica. Direi che è banale. No, nemmeno i bambini mi hanno stupito. Era tutta una roba artificiale. Era un nulla artificiale ragazzi. Testo e contenuto? Oscena”.