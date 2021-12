Morgan ha deciso di regalarci uno show senza precedenti fra le pagine de La Stampa.

Intervistato per celebrare il suo terzo posto inaspettato conquistato a Ballando con le Stelle, il musicista ha sottolineato come in realtà il vero vincitore sia lui. Non Arisa.

“Chi ha vinto? Io ho vinto. Il concetto di vittoria è morale, personale, è l’arte che vince sull’oblio e la misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Un momento di valore. […] adesso sono pronto per un programma tutto mio in cui mettere passione sfrenata, musica, società, persone, incontri. Me la vorrei giocare sul campo, mettendoci anche la danza”.

Morgan ha poi parlato (male) dei componenti della giuria, auspicando per loro un anno sabbatico per tutti.

“La giuria? È gente bravissima che ha dato il massimo in 16 anni a Ballando con le Stelle. Ora sarebbe giusto dare spazio ad altri, magari prendendosi un anno sabbatico” – specificando – “Ad X Factor Mara Maionchi e Simona Ventura hanno avuto sempre l’umiltà e la delicatezza di non addentrarsi in campi meno conosciuti, dissuadevano senza mai umiliare né offendere. Qui invece possiamo parlare di bullismo verso il gesto poetico”.

Morgan: “Ballando con le Stelle, io ed Alessandra Tripoli sodalizio umano perfetto”

“Cosa ha rappresentato per me l’esperienza di Ballando con le Stelle? Bellissima, alternativa. Un importante riavvicinamento all’intrattenimento del servizio pubblico, alla rete ammiraglia. Vede, in X Factor di epoca Rai, io avevo un ruolo preciso, tra lo show e la divulgazione musicale. Con la stessa serietà di quella che mi portava a far conoscere David Bowie o Lou Reed, qui ho cercato di costruire dei momenti di arte. Il ballo è una disciplina che mi mancava, sono grato di quello che mi è stato messo a disposizione, qualcosa di magico. […] Con Alessandra Tripoli nessuna frizione, si è creato un sodalizio umano e professionale perfetto. Non ero abituato ad essere allievo, una piacevole novità, in dieci settimane ho imparato dieci balli diversi, mentre la gestione del palco è campo mio”.