Morgan in un suo ultimo post su Instagram (poi rimosso) ha messo in musica I Cattivi, un brano contro i “pecoroni” e alcuni suoi colleghi. Fra le varie immagini del video ci sono anche i volti di Angelica Schiatti, Calcutta, Selvaggia Lucarelli, Bugo, J-Ax, Marco Mengoni e Fedez, solo per citarne alcuni.

“Popolo di pecoroni furiosi anti artistici che inneggiano al rogo guidati da manipolatori, mentecatti (captati nelle menti), impariate ad esprimervi con l’arte e non con la violenza. Ora comandano i violenti, i bruti, i falsari, gli invidiosi. Non mi farete tacere, non vincerà il vostro odio, sfogatevi pure la virtù trionferà sempre e soprattutto la verità. E quando sarete smascherati tutta Italia farà una figura di m3rda”.

Morgan contro i colleghi cantanti: “Mandria di gnu, vergognatevi, rapper del C”

Morgan ha poi aggiunto un attacco diretto ai suoi colleghi che sarebbero a suo dire una mandria di gnu che non possono essere chiamati artisti. Molti di loro, proprio in questi giorni, hanno espresso solidarietà pubblica ad Angelica Schiatti. Un mossa che potrebbe non essere piaciuta al musicista che ha scritto:

“Ah, un’ultima cosa: “colleghi”, siete una mandria di gnu, ma artisti proprio no, non sarete mai più chiamati artisti perché non lo siete, voi disonorate gli artisti. Che Battiato vi fulmini, anzi vi derida, come già faceva quando era al mondo. Che De Andrè vi possa maledire, come già sta facendo. Vergognatevi finti rappers del c4zzo che vi p1sciate addosso appena vedete la vostra ombra. Vergognatevi cantautorucoli da baci perugina, andate a ritirare le targhe Tenco, mentre Tenco vomita dal disgusto”.