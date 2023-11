Morgan contro Calcutta: “Ma una doccia ogni tanto?”

Calcutta un paio di giorni fa ha tenuto un piccolo concerto sul tetto di Via Asiago per Rai Radio 2 (tutto il live è disponibile su RaiPlay per i più curiosi) e alcuni spezzoni sono stati pubblicati come di consueto sulle pagine social della radio.

Fra i tanti spezzoni anche uno in cui l’artista indie intona la sua hit Paracetamolo e fra i commenti pubblicati su Instagram spicca fra tutti quello di Morgan.

Cosa avrà mai scritto Morgan a Calcutta in merito al suo concerto sul tetto di Via Asiago per Rai Radio 2? Apparentemente nulla di costruttivo, tantomeno nessun complimento. Il giudice di X Factor gli ha infatti commentato: “Ma una doccia ogni tanto?“.

Una domanda che Calcutta ha lasciato cadere nel vuoto ma che è stata presa di mira dai suoi fan, che hanno dato a Morgan del rosicone.

Morgan vs Calcutta non me lo sarei mai aspettato, anche se in questo periodo lui è abbasta polemico. Vi ricordate la shade tirata a Bellissima (quadruplo disco di platino) di Annalisa?

“Io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Sarò un po’ preistorico e non conosce certe proposte musicali di oggi. Però ripeto che quella canzone è armonicamente inesistente“.