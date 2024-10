Morgan contro Asia Argento: “Io mi drogo? Lei si è fumata il brillantante per lavastoviglie”

Durante l’intervista a “Verissimo”, Asia Argento ha discusso del suo ex compagno Morgan, esprimendo la sua opinione sull’impatto negativo che programmi come “X Factor” hanno avuto sulla sua vita. Secondo l’attrice, Morgan, attualmente alle prese con problemi di dipendenza, beneficia della presenza della figlia Anna Lou, ma non sembra rendersi conto della fortuna che ha. Asia spera che Morgan torni a essere quella persona positiva che era un tempo e critica il modo in cui i reality show non gli hanno permesso di affrontare le sue difficoltà, suggerendo che toccare il fondo possa rappresentare un’opportunità di cambiamento.

Asia riflette su come Morgan abbia trascurato la figlia, giustificando le sue assenze per anni. Pur confessando di aver cercato di difenderlo, sente di non voler più continuare a farlo, indicando che Anna Lou ha sempre perdonato suo padre. Tuttavia, sottolinea che dovrebbero essere i genitori a prendersi cura dei figli e non viceversa.

In risposta, Morgan ha reagito duramente alle dichiarazioni di Asia attraverso un post su Mow Mag. Ha criticato il suo comportamento, insinuando che non sia lecito che lei parli di lui in modo negativo, mentre lei stessa ha una storia controversa riguardante dipendenze. Morgan ha accusato Asia di mancanza di rispetto e di buona educazione, evidenziando che la sua mancanza di riconoscenza nei suoi confronti è inaccettabile. Sottolinea il suo disappunto per il fatto che la madre di Anna Lou non possa mostrare apprezzamento per il suo ruolo nella vita della figlia. Morgan conclude esprimendo la sua inquietudine riguardo al modo in cui la società trattiene le persone e critico verso il modello di donna e di comportamento che Asia rappresenterebbe.

L’interazione tra i due ex compagni sembra scatenare un acceso dibattito sulle responsabilità genitoriali e sulle difficoltà legate alle dipendenze, confrontando le esperienze personali con la necessità di affrontare pubblicamente tali tematiche.