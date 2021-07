Morgan e Calcutta collaborano per la prima volta per la cover di un grande successo da solista del cantautore brianzolo.

Morgan e Calcutta insieme. Per la prima volta. Per una grande cover. Non è uno scherzo del cantautore brianzolo, bensì un annuncio serio, molto serio. Sta per arrivare un progetto importante per l’artista, che collaborerà per la prima volta insieme a uno dei cantautori simboli dell’Itpop e della scena indie romana. Non per un brano inedito, bensì per rifare uno dei pezzi più signficativi della sua carriera. O meglio il più significativo in assoluto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Morgan e Calcutta insieme per Altrove

Il brano scelto per questa grande cover da Castoldi è Altrove, la canzone simbolo del suo primo progetto solista, Canzoni dell’appartamento, premiato nel 2003 con la Targa Tenco per il miglior album. Un brano tra i più richiesti in assoluto del suo repertorio.

Morgan

Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso cantautore brianzolo con un messaggio postato nelle storie su Instagram: “La nuova versione di Altrove 2021, Morgan e Calcutta. Presto ovunque“. Non resta che aspettare ulteriori dettagli.

Morgan torna in concerto dopo due anni

Altrove, canzone incoronata da Rolling Stone come la più bella del nuovo millennio in Italia, è stato anche uno dei brani più ricercati nei live del cantautore, iniziati in questi caldi giorni di luglio. L’artista è stato infatti già ospite in Puglia di alcuni concerti, tornando a esibirsi dal vivo dopo due anni di clausura forzata.

Per ringraziare i suoi fan il cantuatore ha voluto pubblicare una riflessione sui suoi social: “Riconsegnare all’aria sua natura di onda che meccanica è sonora, è dopo un’astinenza far l’amore, e viene da tirarsela al godere, sentirsi all’emozione vivi ancora“. Di seguito il suo post: