Morf 2025: il festival di musica alternativa a Diano Marina

Il panorama musicale italiano si arricchisce di un nuovo appuntamento, il Movin’On Rock Festival (MORF), che si terrà il 23 agosto 2025 al Molo delle Tartarughe di Diano Marina, con il patrocinio del Comune. Questo festival, tra i più longevi in provincia di Imperia, è dedicato alla musica alternativa e d’autore, e l’ingresso sarà gratuito.

La manifestazione presenterà un programma variegato, con sonorità che spazieranno dal rock a influenze elettroniche, funk e jazz. La presentazione ufficiale è avvenuta presso il negozio “Tutto Musica” a Imperia. Andrea De Thomatis, presidente dell’associazione MORF, ha sottolineato l’importanza del negozio come centro culturale, mentre il vicepresidente Anthony D’Aguì ha spiegato che il palco offrirà un’esperienza nuova e suggestiva, rispetto alle edizioni precedenti.

Il festival è nato nel 2013 ad Arma di Taggia come un concorso per band emergenti e nel corso degli anni ha evoluto format e location, accogliendo artisti da tutta Italia. L’evento si è fermato solo nel 2019 e nel 2020 a causa della pandemia. La missione del MORF è quella di promuovere la creatività musicale locale e proporre esperienze sonore uniche.

La serata prenderà avvio alle 17:30 con un DJ set della Macaja Crew, seguito dai concerti che inizieranno alle 20:30. Sul palco si esibiranno artisti come And The Bear, Il Rumore del Bianco, DDC (Dipende Dal Contesto) e Valerian Swing, promettendo un mix di performance intriganti e innovative.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

