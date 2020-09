Moreno Napoli, il “sosia ufficiale di Stefano De Martino”, è ufficialmente sbarcato a Uomini e Donne dove ha già conquistato l’interesse delle troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni che lo hanno scelto salvandolo dall’eliminazione diretta.

Un volto, quello di Moreno, già apparso su questo blog: era maggio dello scorso anno e fece scalpore perché partecipò come concorrente ad I Soliti Ignoti di Amadeus. Anche lì ovviamente venne notata la sua estrema somiglianza col ballerino.

“Il concorrente di questa puntata è Stefano De Martino! scherzo, ma dai te l’avranno detto davvero tutti che sei uguale. […] Oddio, se te vede Belen. […] Ragazzi davvero sei la copia di Stefano De Martino. Mi hai anche detto che proprio come lui balli, hai la passione per la danza, in particolare la break dance, quindi tra poco ci mostrerai qualche passo.”