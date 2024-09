Moreno di Amici fa scalpore con alcune frasi durante un freestyle

Moreno, uno dei rapper più noti emersi da “Amici di Maria”, è attualmente al centro di una polemica sui social media. Recentemente ha pubblicato un video su TikTok mostrando la sua esibizione in un importante festival hip hop, ringraziando anche Emis Killa per l’opportunità di far parte della giuria freestyle. Dopo aver eseguito un freestyle, però, le sue parole hanno suscitato diverse reazioni, scatenando una pioggia di critiche su Twitter.

Durante la sua performance, Moreno ha fatto commenti che molti hanno ritenuto eccessivi, tirando in ballo anche Antonello Venditti per una gaffe commessa durante un concerto. Ha affrontato anche temi più personali, parlando di come trascorre l’estate con “la sua tipa”. Questi riferimenti hanno infastidito molti utenti, portando a una discussione accesa sui social network.

Le critiche non sono mancate, con alcuni che hanno addirittura cercato di attribuire le responsabilità alle influenze politiche, accusando “la sinistra” di contribuire a questo tipo di cadute. Altri utenti, invece, hanno difeso Moreno, sottolineando che il freestyle, essendo un’improvvisazione, non deve necessariamente seguire rigidi canoni e che molte produzioni rap possono presentare contenuti ben più problematici. Un commentatore ha evidenziato che la violenza e il linguaggio volgare sono comuni in molti brani rap, e che il freestyle rappresenta un diverso tipo di espressione artistica.

Alcuni sostengono che, sebbene Moreno può aver esagerato, ciò non è insolito nel mondo della musica rap e trap, dove artisti di vario calibro si spingono spesso oltre. C’è poi chi, pur non apprezzando questo stile, riconosce il talento del rapper e la sua capacità di intrattenere un pubblico che cerca contenuti più underground e crudi.

La discussione continua, evidenziando come il freestyle sia una forma d’arte complessa e soggetta a varie interpretazioni, creando un dibattito vivace sia tra critici che tra sostenitori.