Morelli (Fondazione Danone): "Le proteine sono i mattoni dell’organismo"

“Quando parliamo di nutrizione parliamo di grassi, carboidrati ma in realtà le proteine sono i mattoni fondanti della nostra vita, del nostro corpo e della nostra alimentazione. Proteine che però possono essere di origine animale, vegetale o provenire dal latte, tutte presenti nella nostra dieta mediterranea da secoli”. Così all’Adnkronos Salute il direttore scientifico dell’Istituto Fondazione Danone Lorenzo Morelli in occasione della presentazione – oggi alla Camera (Aula dei Gruppi Parlamentari) – del libro ‘Proteine nella dieta mediterranea’.

“Anche se tutti parliamo di dieta mediterranea – spiega Morelli che è anche direttore di Dipartimento Università Cattolica Piacenza Cremona – e come italiani siamo orgogliosi del nostro regime alimentare” più famoso al mondo “in realtà i dati ci smentiscono: sotto il 20%, appena il 13% infatti seguono la dieta mediterranea. Da qui l’idea di fare il punto della situazione con un libro per provare a far riscoprire uno stile alimentare, quello mediterraneo, che ha valori chiari sia per il benessere e la prevenzione di malattie per il singolo che per il pianeta. Dobbiamo informare meglio gli italiani”.

La Fondazione Istituto Danone “ha da oltre 30 anni un preciso obiettivo – sottolinea Morelli – fornire una informazione basata su solide basi scientifiche e dati reali per contrastare le fake news. Per anni abbiamo prodotto volumi per medici ed esperti del settore, oggi vogliamo arrivare anche al grande pubblico. Inoltre, con questa iniziativa aggiungiamo un ultimo tassello di collaborazione con le istituzioni, proprio per dialogare insieme per una corretta informazione nutrizionale. Dobbiamo tutti insieme rilanciare un modello alimentare virtuoso che l’Unesco ha dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità”.