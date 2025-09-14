Mordano è Sport: Benessere e Inclusione attraverso lo Sport

Dal 19 al 28 settembre, Mordano si trasformerà nella capitale dello sport grazie all’evento “Mordano è Sport”, organizzato dal comune con il sindaco Nicola Tassinari e numerose associazioni locali. Questa iniziativa mira a mettere in evidenza il legame tra pratica sportiva, benessere e salute.

Durante una settimana, i cittadini potranno partecipare a allenamenti aperti e gratuiti in diversi campi e palestre, accessibili a tutte le età e livelli di abilità. Sarà un’opportunità per provare nuove discipline e mantenersi in forma. Inoltre, sono previste tre serate pubbliche con convegni tematici che coinvolgeranno sportivi di alto livello ed esperti del settore.

Il programma inizierà il 22 settembre alle 20.30 presso la Cittadella di Bubano con il convegno “I muscoli, ma non solo”, in cui specialisti analizzeranno l’importanza dell’approccio medico e tecnico nello sport. Tra gli ospiti figurano nomi noti come Massimo Solaroli e Arianna Cimatti.

Il 24 settembre, sempre alle 20.30, si terrà il convegno “Oltre il limite, sport e inclusione” a Palazzo Liverani, dove si discuteranno progetti per l’inclusione delle persone con disabilità, con interventi di atleti paralimpici e rappresentanti istituzionali.

Il gran finale sarà il 26 settembre in Piazza della Pace con l’incontro “Sogni, segreti e vita dei campioni”, dedicato a sportivi locali come Alfonso Selleri e Giulia Collet, con la presenza del sindaco.

L’assessore Elisa Conti ha sottolineato la nascita di questo progetto come un modo per evidenziare l’importanza dello sport per la salute fisica e mentale. La collaborazione tra le associazioni sportive locali sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa e per future edizioni.