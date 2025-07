Morbillo in Italia: casi in aumento, controlla la tua vaccinazione

Nel 2025, l’Italia ha registrato un totale di 391 casi di morbillo. Nel mese di giugno, i casi sono stati 52, un dato in diminuzione rispetto ai 71 di maggio, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Tra i casi, 32 sono stati classificati come importati, rappresentando l’8,2% del totale. La maggior parte dei casi segnalati a giugno proviene da Lombardia, Lazio e Calabria, che insieme costituiscono il 63,5% dei 52 episodi. L’età mediana delle persone infette è di 31 anni, con il 48,8% dei casi appartenente alla fascia d’età 15-39 anni. Tuttavia, la maggiore incidenza si registra tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.

La maggior parte dei casi, circa l’86,5%, riguarda persone non vaccinate, mentre solo il 9,7% ha ricevuto un’unica dose di vaccino e il 0,5% è risultato vaccinato senza che fosse possibile accertare il numero di dosi ricevute. Un terzo dei pazienti ha manifestato complicazioni, come epatite, polmonite e altri disturbi. Sono stati documentati anche tre casi di encefalite in soggetti non vaccinati.

Il principale contesto di trasmissione è stato familiare, seguito da ambienti sanitari. Non si deve dimenticare che il morbillo è altamente contagioso, rimanendo attivo nell’aria e su superfici fino a due ore. Gli esperti sottolineano l’importanza della vaccinazione per prevenire il morbillo e le sue complicanze, raccomandando di verificare il proprio stato vaccinale prima di intraprendere viaggi internazionali.