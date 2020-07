“Gli scudetti della Juventus sono 36”. Massimo Moratti riaccende l’antica rivalità tra Inter e Juventus e sui social si scatena di nuovo il dibattito su Calciopoli. “Allo Stadium di Torino hanno apposto 38 scudetti? Si sono evidentemente distratti. Gli scudetti della Juventus sono 36, senza dubbio”, ha detto l’ex presidente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo avere elogiato i bianconeri per la conquista del noto titolo di fila in serie A. “Ma non lo dico per fare polemiche, tutt’altro -ha aggiunto Moratti-. Andrea Agnelli mi manda gli auguri per il mio compleanno e alle volte mi scrive ’38’ scudetti, altre ’37’. Ormai è una forma di ironia tra noi. Ma mostrare ’38’ scudetti come qualcosa di cui essere orgogliosi proprio no…Io di quel periodo non sarei tanto orgoglioso”.

Fonte