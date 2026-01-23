6 C
Morata e Alice Campello verso il divorzio

Alvaro Morata e Alice Campello hanno tentato di salvare il loro matrimonio per l’amore che ancora provavano l’uno per l’altra e per i loro quattro figli, convinti che sarebbero emersi dalla crisi più forti di prima. Tuttavia, a volte le buone intenzioni e i sentimenti non sono sufficienti.

La loro storia d’amore sembra essere giunta al capolinea e non ci sarebbe più spazio per una riconciliazione. Secondo quanto riportato, il calciatore spagnolo e l’influencer veneziana avrebbero deciso di divorziare. Morata non vivrebbe più con la moglie e si sarebbe trasferito in un’altra abitazione, segno che la crisi è sfociata in rottura.

Il giornalista spagnolo Pedro Jota ha spiegato che l’atleta e l’imprenditrice avrebbero scelto di divorziare e che stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito. Jota ha anche detto che il peso emotivo della separazione non sarebbe distribuito in egual misura tra i due coniugi, con Alice che sta soffrendo maggiormente.

Secondo Jota, Morata non avrebbe mancato di rispetto alla compagna, ma sarebbe lui ad aver spinto di più per mettere definitivamente la pietra sopra al matrimonio. I diretti interessati non hanno ancora commentato pubblicamente sulla loro situazione, ma Campello ha lasciato intendere di vivere una situazione complessa. Il calciatore e l’influencer si sono presi più tempo per riflettere sulle loro intenzioni, ma pare che il divorzio sia ormai inevitabile.

