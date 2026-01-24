Morata e Alice Campello: Fine del Matrimonio

Álvaro Morata ha confermato la fine del suo matrimonio con Alice Campello, come riferito dal giornalista Javi de Hoyos, che afferma di aver parlato direttamente con il calciatore. Secondo Hoyos, Morata gli ha confidato in esclusiva di essere tornato single e ha precisato che non c’è alcuna persona terza coinvolta nella rottura e che non vuole sensazionalizzare la conclusione del rapporto con l’influencer veneziana, con la quale ha 4 figli.

Hoyos ha aggiunto che Morata gli ha detto che Alice è la donna della sua vita e che continueranno a essere una famiglia, ma purtroppo la loro seconda possibilità non ha funzionato. La gente capisce che arriva un momento in cui non sei compatibile con l’altra persona, ma entrambi si vogliono molto bene.

Pochi giorni fa, un altro giornalista spagnolo, Pedro Jota, aveva assicurato che Alice e Álvaro avevano avviato le pratiche di divorzio, sostenendo di aver saputo che i due coniugi sono arrivati a tale decisione in quanto si sono resi conto di essersi trovati a un punto di non ritorno nel loro matrimonio. Jota ha anche detto che a soffrire di più per la rottura sarebbe Campello.

Un’indiscrezione relativa al presunto divorzio è stata fornita anche dall’esperto di gossip italiano Amedeo Venza, il quale ha riportato il ‘sussurro’ di una sua fonte, che avrebbe un amico che gioca nel Como, club in cui attualmente milita Morata. Il calciatore spagnolo avrebbe confermato ai compagni di squadra che sta divorziando e avrebbe aggiunto di non voler più saperne per un po’ di tempo di storie ‘serie’.

Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci circolate sul loro conto. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a breve l'(ex) coppia dovrebbe comunicare la fine della relazione.