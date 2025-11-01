18.3 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Attualità

Morata conquista i tifosi della Roma con un dolce scatto

Morata conquista i tifosi della Roma con un dolce scatto

Alice Campello, moglie dell’attaccante spagnolo, ha condiviso sui social un tenero momento con il figlio, che indossava una maglia della Roma. Questo scatto ha destato l’attenzione dei fan, poiché Morata, attualmente in forza al Como, non ha mai avuto un legame professionale con il club giallorosso. Tuttavia, il piccolo Morata ha portato un po’ di Roma sui social, conquistando il cuore dei tifosi almeno per un giorno. Nonostante l’amicizia tra Morata e Dybala, l’attaccante spagnolo rimane lontano dai colori giallorossi nella sua carriera.

