Morata al Galatasaray, torna di moda il nome di Pavlovic

Il mercato calcistico è in continua evoluzione, e le trattative tra il Milan e il Galatasaray si stanno intensificando. Recentemente, il nome di Strahinja Pavlovic è tornato a circolare in questo contesto.

Dal mese scorso, i contatti tra i due club si sono intensificati, in parte a causa delle negoziazioni per il trasferimento di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha mostrato interesse per un passaggio al Como, un’iniziativa che potrebbe permettergli di liberarsi dal prestito in Super Lig.

Nel frattempo, il Galatasaray ha ripreso in considerazione Pavlovic, centrale del Milan, come potenziale rinforzo per la propria difesa. Anche se attualmente non ci sono trattative concrete, la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui il giocatore esprimesse la volontà di lasciare il club rossonero.

Le dinamiche del mercato sono influenzate anche da eventi imprevisti, come il grave infortunio di Emerson Royal, che ha fatto svanire una trattativa precedente. Con l’asse Milano-Istanbul sempre attivo, l’interesse per Pavlovic potrebbe evolversi rapidamente nei prossimi giorni.