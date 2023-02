Morandi e Sangiovanni nel remix di “Fatti Ri-Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte”

Gianni Morandi ha chiamato all’appello Sangiovanni per incidere la nuova versione di Fatti Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte; uno dei singoli più famosi della sua discografia.

Quest’anno il brano festeggerà 60 anni e per l’occasione il cantante di Monghidoro ha deciso di inciderlo nuovamente, questa volta in collaborazione con Sangiovanni. Il titolo, non a caso, non è Fatti Mandare Dalla Mamma, ma Fatti Ri-Mandare Dalla Mamma. La nuova versione è prodotta da Shalbo e uscirà martedì 7 febbraio in occasione della prima serata del Festival di Sanremo che Morandi co-conduce insieme ad Amadeus.

Era nell’aria da qualche settimana ormai, è finalmente ufficiale la prima collaborazione di GIANNI MORANDI e SANGIOVANNI. @sangiovann1 La versione 2.0 di #FattiRiMandaredallamammaaprendereillatte, prodotta da SHABLO,

Gianni Morandi, oltre a co-condurre il Festival di Sanremo, ricoprirà anche il ruolo di ospite nel terzetto inedito composto da lui insieme a Massimo Ranieri e Albano Carrisi. I tre saranno chiamati a cantare i loro successi in un medley mai sentito prima. E chissà se canterà anche Fatti Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte in versione 2.0 insieme a Sangiovanni.

Vi ricordo che l’ipotesi non è da escludere a priori dato che Sangiovanni effettivamente tornerà al Festival di Sanremo in occasione della quarta serata, quella dedicata ai duetti. Lì sarà ospite di Ariete che lo ha chiamato per duettare sulle note di Centro Di Gravità Permanente di Franco Battiato.

Morandi in passato ha già dimostrato di saper parlare al pubblico giovane accettando la collaborazione con Fabio Rovazzi sulle note di Volare, hit estiva del 2018.