Morad torna in Italia nel 2026! 🎤🔥

Da stranotizie
🎤 Morad torna in Italia per due imperdibili appuntamenti estivi!
Il rapper spagnolo torna sui palchi italiani nel 2026 con tutta la sua energia, pronto a farci cantare a squarciagola🔥

📆 5 luglio 2026 | Alba, Collisioni Festival
📆 6 luglio 2026 | Bologna, Sequoie Music Park

🎫 Biglietti disponibili online dalle 14.00 di domani 21 gennaio

