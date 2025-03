MORAD: Nuove Date di Concerti a Roma e Olbia [Dettagli e Biglietti]

Dopo il sold out delle due date milanesi al Fabrique, Morad ha replicato il successo a Roma, registrando il tutto esaurito per il live del 10 giugno 2025 alla Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. A causa della domanda, è stata aggiunta una nuova data il 11 giugno. Dopo questi eventi, il rapper spagnolo si esibirà al Red Valley Festival di Olbia il 14 agosto 2025, un evento molto atteso della stagione estiva italiana.

Morad, talento emergente de L’Hospitalet de Llobregat, ha attirato milioni di fan con il suo stile autentico. Nel 2020 ha superato i 100 milioni di visualizzazioni con canzoni come “Motorola”, “Normal” e “Yo no voy”. Il suo ultimo album, Reisertado (2023), ha ottenuto il quarto miglior debutto spagnolo su Spotify, raggiungendo la seconda posizione globale con 5 milioni di ascolti nelle prime 24 ore. Nel 2024, ha iniziato l’anno con due nuovi singoli: “Olvidar”, che ha raccolto 4 milioni di streaming su Spotify, e “AH2”, uscito il 20 gennaio. Questi successi consolidano la sua posizione tra le voci più rilevanti della scena rap internazionale.

Per quanto riguarda le informazioni sui biglietti, il concerto del 10 giugno 2025 è sold out, mentre il nuovo evento dell’11 giugno è disponibile. Le date da ricordare sono: 10 giugno 2025 a Roma (SOLD OUT), 11 giugno 2025 a Roma (NUOVA DATA) e 14 agosto 2025 a Olbia (SS), Red Valley Festival.