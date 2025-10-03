Moonwalker: il robot rivoluzionario per la riabilitazione in Italia

A Bologna è stato presentato il robot per la riabilitazione chiamato Moonwalker, che segna un importante passo avanti nelle strategie terapeutiche per i pazienti. Questo innovativo strumento è stato finanziato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e collocato presso Villa Bellombra, all’interno dei laboratori congiunti (Joint Lab) con il Presidio Ospedaliero Accreditato.

L’inaugurazione dei Joint Lab si terrà durante il convegno “Il Futuro della Riabilitazione”, il 9 ottobre, presso il Presidio Ospedaliero Villa Bellombra. Interverranno rappresentanti accademici di rilievo, tra cui il prof. Riccardo Rovatti e il prof. Paolo Pillastrini.

Durante il convegno, saranno presentate ricerche medico-scientifiche relative alla riabilitazione e ai progressi ottenuti nella teleriabilitazione e nella robotica, che hanno portato risultati positivi nel trattamento di diverse patologie gravi.

Bologna si afferma come centro di eccellenza a livello internazionale nel settore della salute, in particolare nella riabilitazione, grazie agli investimenti in tecnologie avanzate che migliorano la qualità della vita dei pazienti.

I Joint Lab vedranno la collaborazione tra i clinici di Villa Bellombra e i ricercatori dei dipartimenti universitari, utilizzando tecnologie innovative come Lokomat e Armeo Power. Grazie all’introduzione di Moonwalker, i pazienti potranno intraprendere attività riabilitative motorie, posturali, cognitive e cardiorespiratorie.

Moonwalker è un sistema robotico dotato di una pedana omnidirezionale che offre scenari di realtà virtuale immersiva, permettendo ai pazienti di muoversi liberamente. Insieme alle altre tecnologie, questo progetto rappresenta un futuro promettente per la medicina riabilitativa, puntando su terapie personalizzate e intensive per restituire autonomia ai pazienti.