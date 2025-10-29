Moonspell: Nuovo album in arrivo dal Portogallo

I Moonspell si preparano a voltare pagina con un nuovo progetto musicale. In un’intervista, il vocalist Fernando Ribeiro ha svelato che la band entrerà in studio per registrare il nuovo album a dicembre.

Ribeiro ha spiegato che la band sta chiudendo un ciclo iniziato prima della pandemia, un periodo segnato dall’uscita dell’album “Hermitage”, che ha subito le conseguenze della mancanza di tour. Recentemente, il gruppo ha affrontato diverse esperienze, come il concerto con l’orchestra e il tour con i Dark Tranquillity per celebrare il trentesimo anniversario di “Wolfheart”. Queste attività hanno rappresentato un passo verso il loro obiettivo finale: capire se i Moonspell possono creare nuova musica interessante e in che direzione andare.

Ribeiro ha puntualizzato che ci sono voluti tempo e attenzione per giungere a questo punto. Il loro ultimo album risale al 2021, quindi c’è voluto un intervallo di cinque anni prima di proporre nuova musica. La band ha già completato la scrittura dell’album, che sarà registrato a dicembre e atteso per l’estate del 2026. A marzo, il pubblico potrà ascoltare il primo singolo, mentre le riprese del video sono previste per gennaio.