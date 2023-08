Moonia | Materassi a molle insacchettate 180 x 200 cm | Letto matrimoniale | Materassi ad alta durata | Materasso antiacaro | Massimo comfort | Modello Royal Spring Premier

Descrizione prodotto

Elimina i punti di pressione con il suo sistema di riposo

Pressure Care System composto da zone di riposo multi-differenziate.

Goditi un riposo ottimale..

ECCELENTE COMFORT DELLE MOLLE INSACCHETTATE

Carcassa di 252 molle insacchettate/m2 indipendenti che danno l’adattabilità personalizzata ad ogni punto. Ogni molla insacchettata ha un ruolo diverso fino a raggiungere l’equilibrio perfetto.

MASSIMA INDIPENDENZA DEI LETTI

Non sentirai in nessun momento i movimenti della persona che dorme di fianco a te. È raccomandato per le persone con sovrappeso o che abbia una grande differenza di peso con la persona con sui dorme. Multizone di riposo, totale antistress senza punti di pressione, facilitando così che si ottenga una rapida adattabilità.

Doppia faccia, le permette scegliere la consistenza desiderata in ogni momento. Con questo modello di materasso può scegliere la rigidezza di cui ha bisogno: metà faccia per una faccia e alta per l’altra.

MATERIALI DI ALTA GAMA

Le molle permettono che l’aria circoli attraverso loro. Perciò è l’opzione migliore per le persone che soffrono di caldo o con problemi di sudore notturno. L’evacuazione che produce in maniera rapida evita che l’umidità diventi un fungo o muffa.

TESSUTO ALTA QUALITÀ

Tessuto di alta qualità ultra traspirante OEKO-TEX.

Grossore: +/- 30 cmViscoelastica + Supersoft Foam + Fibre tutto therm: 9 cm

252 molle insacchettate /m2 indipendenti

Pression Care System: Multizone di riposoIndeformabile, anatomico, ergonomico: Rinforzo lombare, migliore postura, meno dolori. Posizione naturale della colonna durante il processo di riposo: specialmente raccomandato per quelle persone che soffrono dolori lombari, muscolari o delle articolazioni.Sistema di 4 maniglie Premiere per migliorare la guida del materasso.Trattamento Sanificato, anti acari, ipoallergenico, antibatterico.Sistema Anti-umidità FlowSpring: TermoregolabileFabbricato in Spagna

✅ viscoelastico in gel. Il sistema di comfort da 11 cm in gel viscoelastico, super soft e fibre todotherm, offre un’accoglienza progressiva e graduale. Questo sistema garantisce un’eccellente adattabilità che equilibra e adatta qualsiasi postura durante il sonno. Inoltre, il gel viscoelastico è realizzato con una tecnologia più avanzata rispetto al tradizionale viscoelastico. Questo fa regolare meglio la temperatura corporea, aiutando a ottenere un riposo ottimale.

Alta trasparenza: le molle consentono all’aria di circolare attraverso di esse. È quindi la scelta ideale per persone calde o con problemi di sudorazione notturna. L’evacuazione dell’umidità avviene rapidamente impedendo così la proliferazione di funghi e umidità.

Consigliato: per le persone in sovrappeso o che hanno una grande differenza di peso con la persona con cui si stacca.

Anti acari: 100% traspirante e anti-umidità. Il suo sistema sanitized: antimicotico, antiacaro e antibatterico fornisce un riposo igienico.

519,99 €